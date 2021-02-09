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Российский губернатор дал совет работникам с «несвежей сосиской»

Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 14:41
1 мин
Дмитрий Байков
9 февраля, 2021 14:41
1 мин
1
Wikipedia

До губернатора Курганской области Вадима Шумкова дошли жалобы жителей на качество бесплатного питания в школах. Чиновник отреагировал на сигналы в Instagram.

В администрацию области стали поступать жалобы об «ужасном питании» в школах.

Шумков посоветовал сотрудникам, у которых «вместо совести - заветренная несвежая сосиска», начинать искать другую работу. Он также отмети, что в департаменте образования региона открыта прямая линия по вопросам качества школьного питания. От коллег из районных и городских отделов образования губернатор потребовал лично и регулярно мониторить ситуацию, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать подчиненных за орфографические ошибки в официальных документах. Квартальной премии уже лишены два человека.

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