Российский губернатор дал совет работникам с «несвежей сосиской»

Общество

До губернатора Курганской области Вадима Шумкова дошли жалобы жителей на качество бесплатного питания в школах. Чиновник отреагировал на сигналы в Instagram.

В администрацию области стали поступать жалобы об «ужасном питании» в школах.

Шумков посоветовал сотрудникам, у которых «вместо совести - заветренная несвежая сосиска», начинать искать другую работу. Он также отмети, что в департаменте образования региона открыта прямая линия по вопросам качества школьного питания. От коллег из районных и городских отделов образования губернатор потребовал лично и регулярно мониторить ситуацию, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать подчиненных за орфографические ошибки в официальных документах. Квартальной премии уже лишены два человека.