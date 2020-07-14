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Курский губернатор устал исправлять ошибки в документах и начал штрафовать подчиненных

Лилия Караева
14 июля, 2020 11:55
1 мин
Роман Старовойт
Пресс-служба президента РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать подчиненных за орфографические ошибки в официальных документах. Квартальной премии уже лишены два человека.

Глава региона признался, что за год находил ошибки в 6-7 официальных письмах. Раньше за такие нарушения он делал только устные замечания, но после двух последних случаев стал наказывать рублем.

«Безграмотность сотрудника — это повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности» - сказал губернатор в беседе с «Газетой.Ru».

Старовойт рассказал, что всех сотрудников администрации начали тестировать на знание русского языка.

Ранее Минтруд сообщал о подготовке законопроекта, который предусматривает обязательную проверку чиновников на знание русского языка при отборе на госслужбу.

темы
штрафы
русский язык
Роман Старовойт
Курская область
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