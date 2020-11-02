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Общество
Российский бокс «свернул» в сторону разборок пьяного быдла в поездах
2 ноября, 2020 16:13
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Piqsels.com
Чемпион Европы, действующий член сборной России по боксу Никита Иванов избил коллегу Бассира Мирсиябова в поезде. Пострадавший находится в коме, на аппарате ИВЛ.
Иванов и Мирсиябов вместе возвращались с соревнований в Ульяновске. 34-летний спортсмен немного выпил и повздорил с коллегой.
В ходе драки он нанес оппоненту несколько ударов. Теперь врачи борются за жизнь Мирсиябова. Иванова задержали, передает Telegram-канал Baza.
В октябре водитель автобуса в Москве ударил пассажира в лицо за то, что тот отказался надевать защитную маску.
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