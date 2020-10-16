Отсутствие маски вредит вашему здоровью: Водитель избил пассажира за открытое лицо

Telegram-канал «Подъём»

Водитель автобуса в Москве ударил в лицо пассажира за то, что тот отказался надевать защитную маску. Видео заснял очевидец инцидента, материал попал в сеть.

Со слов очевидца, конфликт произошел на улице Большая Тульская, примерно в 16: 00 по Москве.

На видео видно, как водитель автобуса «Мосгортранса» ударил пассажира без маски в лицо, от чего тот упал на землю.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъём».

При этом Telegram-канал Baza сообщает, что конфликт у буйного пассажира на самом деле возник не с водителем, а с другим человеком в автобусе. Дебошир не давал закрыться дверям транспорта и зачем-то разбил бутылкой окно. Уже после в инцидент вмешался водитель.