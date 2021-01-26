Российский бизнесмен открестился от «дворца» Владимира Путина в Геленджике

Общество

Пресс-служба московского аэропорта Шереметьево сообщила, что Александр Пономаренко, который является совладельцем и главой совета директоров аэропорта, в данный момент не имеет отношения к «дворцу» Путина в Геленджике. Уточняется, что Пономаренко приобретал комплекс зданий в 2011 году, но пять лет назад вышел из проекта. На данный момент статус «дворца» бизнесмену не известен.

«Александр Анатольевич Пономаренко вышел из указанного проекта в марте 2016 года. Пономаренко не располагает данными относительно статуса данного объекта», — цитирует пресс-службу Шереметьево «РБК».

Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, согласно которому президенту РФ Владимиру Путину принадлежит «дворец» на мысе Идокопас в Геленджике. Комплекс зданий в материале Навального называется «взяткой», которая оценивается в 100 млрд рублей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «дворец в Геленджике» принадлежит одному или нескольким предпринимателям.