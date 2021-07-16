Российские журналисты запустили волну пикетов в поддержку признанных иноагентами коллег
Журналисты больше не могут молчать. В Новосибирске проходят одиночные пикеты в поддержку российских сотрудников СМИ, которых власти признают иностранными агентами.
Напомним, накануне в РФ признали нежелательной организацией отечественное интернет-издание «Проект медиа», известное своими резонансными расследованиями, в том числе о руководстве страны. Кроме того, 15 июля основателя «Проект медиа» Романа Баданина признали иностранным агентом, этот список пополнили еще 7 журналистов.
Вышедшие в Новосибирске на акцию солидарности с журналистами сотрудники СМИ убеждены, что в России цензура фактически уничтожила профессию.
«У журналистов отобрали профессию», — говорится на плакате фрилансера и экс-журналистки НГС Дарьи Януш.
По ее мнению, в стране остается все меньше изданий, в которых можно было бы работать. Другая журналистка издания, Маша Вьюн вышла с плакатом «Говоришь правду – нежелательная организация». У сотрудников других изданий, поддержавших журналистов, признанных иноагентами, на плакатах красуются надписи «Журналисты не враги! СМИ должны быть свободны!», «Проект – желательная организация», «Журналистика – не преступление», передает «Тайга.инфо».
По данным Znak.com одиночные пикеты должны состояться также в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге.