Первое в России СМИ признано нежелательным после выхода расследования о «тайной семье» Путина
Генпрокуратура России приняла решение о включении независимого издания «Проект» в список нежелательных. Это первое СМИ, получившее такой статус.
Поводом для отнесения «Проекта» к нежелательным стали угроза основам конституционного строя и безопасности. Ведомство направило решение в Минюст.
Сейчас на сайте Минюста перечислены 40 нежелательных организаций из разных стран, но СМИ среди них нет.
Основателя издания Романа Баданина включили в число иноагентов. Всего ими стали восемь журналистов, пишет РБК.
Издание «Проект» известно публикацией резонансных расследований. Среди них материал о «тайной семье» президента России Владимира Путина, вышедший в декабре 2020 года. В нем говорилось о женщине по имени Светлана Кривоногих, с которой Путин познакомился в начале 90-х. В 2003-м у нее родилась дочь, похожая на президента.