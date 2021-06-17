Российские журналисты обратились к силовикам с требованием выплатить компенсацию за преследование
Сотрудники информационно-аналитического ежедневного сетевого издания SOTA обратились к общественности с просьбой подписать открытое письмо, касающееся корреспондентки Ники Самусик. Напомним, журналистку задержали на Красной площади в Москве, где она снимала перформанс акциониста Павла Крисевича в поддержку политзаключённых — он сымитировал самоубийство. Сейчас Самусик находится в статусе подозреваемой по делу о хулиганстве. Кроме того, сегодня силовики нагрянули с обыском в общежитие СПбГУ, где проживает сотрудница издания, и изъяли SD-карту, старый телефон и плакаты с одиночных пикетов. Самусик пребывает в другом городе.
«Мы требуем оставить Нику в покое:
– снять с нее статус подозреваемой:
– вернуть украденную технику;
– выплатить компенсацию за преследование», — говорится в открытом письме издания SOTA.