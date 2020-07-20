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Российские ученые создали трансгенных мышей для испытания вакцин от COVID-19

Дмитрий Байков
20 июля, 2020 15:05
1 мин
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фото: Pixabay

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) создали генетическую линию лабораторных мышей.

На грызунах будут проводить испытания вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом. По словам сотрудников института, теперь есть возможность обеспечивать в кротчайшие сроки генетическими моделями проведение испытаний препаратов в случае возникновения любых других эпидемиологических угроз. Об этом ученые рассказали министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, посетившему институт в ходе поездки в Новосибирск, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России впервые с 29 апреля менее 6 тыс. (5940) человек заразились коронавирусом.

темы
Россия
общество
ученые
коронавирус
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