Впервые с конца апреля в России коронавирусом заразились менее 6 тысяч человек

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За прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом выросло менее чем на 6 тыс. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Сообщается, что в России впервые с 29 апреля менее 6 тыс. (5940) человек заразились коронавирусом за сутки, умерли 85 пациентов. Вылечить удалось 3258 человек.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 777 486, зарегистрировано 12 427 летальных исходов. Из больниц после полного выздоровления выписаны 553 602 пациента, сообщает телеграм-канал «RT».

Ожидается, что вторая волна коронавируса будет ослаблена ультрафиолетовым излучением в летние месяцы. Об этом рассказал известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.