Общество

11 лекарственных препаратов против новой коронавирусной инфекции разработали в России. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, в начале пандемии ни в одной стране мира не было понимания, как бороться с COVID-19, в том числе с этой проблемой столкнулись в России.

«Однако регуляторные механизмы позволили быстро скомпенсировать дефицит и развернуть производство», – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Известно, что российские ученые создали ряд препаратов, которые блокируют размножение новой инфекции. Однако пока клинические испытания не завершены – точных данных, которые гласили бы об эффективности существующих лекарств против коронавируса, пока нет.

Ранее сообщалось о том, что российские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус. Его преимущество в том, что он в разы быстрее существующих тестов на выявление инфекции.