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Общество
Российские ученые создали экспресс-тест на коронавирус. Он в разы быстрее обычных тестов
15 января, 2021 22:03
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Pixabay
Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в ученым удалось создать тест-систему на коронавирус, которая даёт результат в течение 90 минут.
Акимкин сообщил, что создание велось совместно с коллегами из других институтов, разработка опробована на практике.
«Время детекции составляет от 60 до 90 минут», — цитирует главу института «РБК».
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