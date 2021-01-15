Российские ученые создали экспресс-тест на коронавирус. Он в разы быстрее обычных тестов

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Глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в ученым удалось создать тест-систему на коронавирус, которая даёт результат в течение 90 минут.

Акимкин сообщил, что создание велось совместно с коллегами из других институтов, разработка опробована на практике.

«Время детекции составляет от 60 до 90 минут», — цитирует главу института «РБК».