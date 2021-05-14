Российские туроператоры потратят еще 1 млрд рублей на вывоз туристов из Турции

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Кабмин России выделит около 1 млрд рублей туроператорам.

Средства являются компенсацией за вывоз отечественных туристов из Турции и Танзании, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Туроператоры понесли потери, вывезя 50 тысяч человек. «Выделим компаниям, которые осуществляли возвратные авиарейсы, 1 млрд рублей для компенсации их затрат», — сказал глава кабмина.

По его словам, правительство выделит средства тем туроператорам, которые организуют внутренние чартерные программы по России. Перечень определит Ростуризм, сообщает ТАСС.

Сообщалось, что Турция с учетом развития эпидемической ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса, будет готова к 1 июня восстановить авиасообщение с Россией.

Как сообщил посол Турции в РФ Мехмет Самсар, в Турции была поставлена задача путем иммунизации населения и мер карантина «в короткие сроки нормализовать число случаев заразившихся COVID-19 и эпидемическую ситуацию в Турции к будущему летнему сезону».