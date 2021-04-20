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Российские туристы смогут попасть в Италию уже летом
20 апреля, 2021 11:46
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Russian Look/Globallookpress
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил о возобновлении туризма, остановленного из-за пандемии. В стране до 30 апреля действует строгий карантин.
По мнению посла, прием российских туристов «наверняка, произойдет этим летом». Тераччано не стал называть точную дату.
Он сказал: «Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен».
Слова посла приводит Telegram-канал «Подъем».
До конца месяца в Италии закрыты бары, бассейны, музеи, театры, кино. Нельзя передвигаться между областями.
Ранее сообщалось, что Италия торопится открыть туристический сезон.
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