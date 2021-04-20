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Российские туристы смогут попасть в Италию уже летом

Лилия Караева
20 апреля, 2021 11:46
1 мин
Лилия Караева
20 апреля, 2021 11:46
1 мин
Италия
Russian Look/Globallookpress

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил о возобновлении туризма, остановленного из-за пандемии. В стране до 30 апреля действует строгий карантин.

По мнению посла, прием российских туристов «наверняка, произойдет этим летом». Тераччано не стал называть точную дату.

Он сказал: «Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен».

Слова посла приводит Telegram-канал «Подъем».

До конца месяца в Италии закрыты бары, бассейны, музеи, театры, кино. Нельзя передвигаться между областями.

Ранее сообщалось, что Италия торопится открыть туристический сезон.

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