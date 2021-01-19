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Российские пожарные вышли на работу в минус 54 и вернулись в обледеневших костюмах
19 января, 2021 12:43
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Пресс-служба МЧС Якутии
В Якутске пожарные вышли на работу в сильнейший мороз и вернулись с выезда в обледеневших костюмах. Они пытались очистить снаряжение от наледи с помощью топора.
Соответствующую видеозапись опубликовали в соцсетях. На кадрах запечатлены пожарные после работы при минус 54 градусах.
На кадрах двое мужчин пытаются снять костюмы, им помогают коллеги. Они разбивают лед на касках и обмундировании. Видео разместил РЕН ТВ.
Один из присутствующих шутит: «Не сломай ему ничего».
В январе 2019 года в Саратове уволили начальницу отдела образования администрации одного из районов, которая распорядилась вывести учителей на уборку снега в двадцатиградусный мороз.
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