Российские пожарные вышли на работу в минус 54 и вернулись в обледеневших костюмах

Пресс-служба МЧС Якутии

В Якутске пожарные вышли на работу в сильнейший мороз и вернулись с выезда в обледеневших костюмах. Они пытались очистить снаряжение от наледи с помощью топора.

Соответствующую видеозапись опубликовали в соцсетях. На кадрах запечатлены пожарные после работы при минус 54 градусах.

На кадрах двое мужчин пытаются снять костюмы, им помогают коллеги. Они разбивают лед на касках и обмундировании. Видео разместил РЕН ТВ.

Один из присутствующих шутит: «Не сломай ему ничего».

В январе 2019 года в Саратове уволили начальницу отдела образования администрации одного из районов, которая распорядилась вывести учителей на уборку снега в двадцатиградусный мороз.