Читай-город






В Саратове уволили чиновницу за сгон учителей на уборку в мороз

В Саратове уволили чиновницу за сгон учителей на уборку в мороз

В Саратове уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района, которая распорядилась вывести на уборку снега учителей местной школы. Женщины с лопатами ликвидировали последствия снегопада в 20-градусный мороз.

В ходе проверки установлено, что районные чиновники самостоятельно приняли решение о субботнике для педагогов. Работы проходили, когда занятия в школах отменили из-за непогоды. В результате проверки была уволена начальница отдела образования, а ее руководитель и директор школы получили выговоры, передает ТАСС.

«Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам», - заявили в пресс-службе мэра Саратова Михаила Исаева.

Ранее в соцсетях распространилась фотография, на которой женщины убирают снег лопатами в мешки для листвы. Инцидент произошел 25 января. Педагоги школы № 95 получили приказ ликвидировать последствия сильных снегопадов. В течение часа учителя убирали снег в 20-градусный мороз.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: скандалы
Следующая новость Три четверти россиян резко против передачи Курил Японии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО