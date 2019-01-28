В Саратове уволили чиновницу за сгон учителей на уборку в мороз

В Саратове уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района, которая распорядилась вывести на уборку снега учителей местной школы. Женщины с лопатами ликвидировали последствия снегопада в 20-градусный мороз.

В ходе проверки установлено, что районные чиновники самостоятельно приняли решение о субботнике для педагогов. Работы проходили, когда занятия в школах отменили из-за непогоды. В результате проверки была уволена начальница отдела образования, а ее руководитель и директор школы получили выговоры, передает ТАСС.

«Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам», - заявили в пресс-службе мэра Саратова Михаила Исаева.

Ранее в соцсетях распространилась фотография, на которой женщины убирают снег лопатами в мешки для листвы. Инцидент произошел 25 января. Педагоги школы № 95 получили приказ ликвидировать последствия сильных снегопадов. В течение часа учителя убирали снег в 20-градусный мороз.