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Российские «государственные» журналисты первыми получили вакцину. Но отказались от нее

Лилия Караева
2 октября, 2020 17:49
1 мин
Журналисты
Flickr

Вакцину от коронавируса «Спутник V» после клинических испытаний предложили журналистам двух российских государственных СМИ. Большинство решили отказаться от прививки.

Вакцину, в частности, предложили журналистам холдинга ВГТРК и информационного агентства РИА. Один из сотрудников РИА Новости заявил, что многие коллеги не стали прививаться. То же самое рассказал собеседник в ВГТРК.

Представитель РИА подтвердил агентству Reuters информацию, что сотрудникам предлагали привиться. «Мы предоставили работникам, которые постоянно находятся в офисе, на мероприятиях и в полевых условиях, возможность получить вакцину «Спутник V», - сказал источник.

Журналисты вошли в список профессий, относящихся к группе повышенного риска. Кроме них, правительство включило в перечень учителей и медиков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил карантин для всех посетителей Владимира Путина. Некоторых изолируют на две недели, кого-то на несколько дней.

темы
коронавирус
вакцина
журналисты
ВГТРК
РИА
1 мин
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