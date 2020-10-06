Российские футболисты покупали одну и ту же «Оку» ради красивых номеров

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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин купил «Оку» 2003 года выпуска ради госномеров. Ездить на ней он не собирался, а госзнак установил на новый «Роллс-Ройс».

На «Оке» были номера О009РР, Кокорин как раз выступает под девятым номером. Футболист уже установил номера на новый автомобиль.

До Кокорина малолитражкой владела Алана Мамаева - жена его друга Павла Мамаева, она покупала этот автомобиль ради номера М017АМ.

За три года машину перерегистрировали 60 раз, пишет Telegram-канал Baza. Ради красивых номеров то же самое в 2019 году делал Артем Дзюба - он выбрал госзнак Т022ОР, так как выступает под номером 22. Кроме Дзюбы, Кокорина и Мамаева, машину прибретала мама вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

Ранее стало известно, что пока Кокорин сидел в тюрьме, его машина неоднократно нарушила правила дорожного движения.