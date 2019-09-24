Пока Кокорин сидел в тюрьме его машина нарушала ПДД

У футболиста Александра Кокорина обнаружили 47 штрафов на сумму около 30 тысяч рублей. Как выяснилось управляла автомобилями его супруга, пока он отбывал срок.

Жена нападающего «Зенита» нарушала правила дорожного движения и делала это неоднократно.

В основном штрафы были выписаны за нарушение скорости. Также супруга футболиста ездила по полосе маршрутного транспорта и не замечала указания дорожных знаков и разметки.

Кокорин после освобождения из тюрьмы эти штрафы уже оплатил, сообщает РЕН ТВ.



Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули исправительную колонию в Белгородской области. Решение об их условно-досрочном освобождении в начале сентября принял суд.