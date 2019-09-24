Пока Кокорин сидел в тюрьме его машина нарушала ПДД
У футболиста Александра Кокорина обнаружили 47 штрафов на сумму около 30 тысяч рублей. Как выяснилось управляла автомобилями его супруга, пока он отбывал срок.
Жена нападающего «Зенита» нарушала правила дорожного движения и делала это неоднократно.
В основном штрафы были выписаны за нарушение скорости. Также супруга футболиста ездила по полосе маршрутного транспорта и не замечала указания дорожных знаков и разметки.
Кокорин после освобождения из тюрьмы эти штрафы уже оплатил, сообщает РЕН ТВ.
Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули исправительную колонию в Белгородской области. Решение об их условно-досрочном освобождении в начале сентября принял суд.
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