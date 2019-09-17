Мамаев и Кокорин вышли из тюрьмы раньше назначенного срока

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули исправительную колонию в Белгородской области. Решение об их условно-досрочном освобождении в начале сентября принял суд.

Кокорина из колонии встречал отчим – Кирилл Логинов. Выйдя из колонии, футболисты проигнорировали журналистов и уехали на автомобиле Логинова, передает Lenta.ru.

Кокорин и Мамаев провели под стражей около 11 месяцев. Суд при назначении срока лишения свободы засчитал время, проведенное в СИЗО «Бутырка» в Москве.

Мамаеву оставалось находиться в учреждении 2,5 месяца, Кокорину – 3,5. Непосредственно в колонии они пребывали с 4 июля.

Напомним, футболистов задержали в начале октября 2018 года по делу о двух драках в Москве. В мае Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева – к году и пяти месяцам тюрьмы.