Российские дипломаты посетили в Беларуси Сапегу и Дудникова
Российские дипломаты посетили арестованных в Беларуси граждан РФ Софью Сапегу, Егора Дудникова, Дмитрия Попова и других.
Отмечается, что жалоб на условия содержания и состояние здоровья у них нет. С россиянами работают адвокаты, с которыми российская дипмиссия находится в непосредственном контакте, как и с их родственниками, сообщает «Sputnik Беларусь».
Ранее находящийся под домашним арестом основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич сообщил, что проживает в загородном доме под Минском вместе со своей российской подругой Софией Сапегой.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако был задержан журналист Роман Протасевич.