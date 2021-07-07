Роман Протасевич живет в доме под Минском с Софией Сапегой
Находящийся под домашним арестом основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич сообщил, что проживает в загородном доме под Минском вместе со своей российской подругой Софией Сапегой.
По его словам, гулять по Минску ему запрещено, потому молодой человек передвигается только по территории частного дома. Протасевич признался, что хочет «пройтись по барам». Вместе с ним «в одной комнате» живет София, сообщает «Sputnik Беларусь».
Как сообщалось, у Евросоюза есть для Минска инвестиционный и экономический пакет на 3 млрд евро, однако Беларусь его не получит, пока «не станет демократической», сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она потребовала освобождения экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако был задержан журналист Роман Протасевич.