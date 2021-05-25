После инцидента с рейсом Ryanair Беларусь лишилась 3 млрд евро

Политика

У Евросоюза есть для Минска инвестиционный и экономический пакет на 3 млрд евро, однако Беларусь его не получит, пока «не станет демократической», сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она потребовала освобождения экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Как отметила фон дер Ляйен, после инцидента с лайнером республику ждет «серьезный ответ Евросоюза». Так, против физлиц Беларуси, предприятий и организаций, финансирующих «белорусский режим», а также белорусского авиационного сектора могут быть введены санкции, сообщает РБК.

Тем временем, Великобритания рассмотрит возможность введения ограничительных мер против российского трубопровода «Северный поток-2» из-за инцидента с лайнером Ryanai.

Как сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, «трудно поверить», что инцидент с рейсом Ryanair в Минске произошел «без молчаливого согласия Москвы».