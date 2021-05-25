«Без молчаливого согласия Москвы»? В Лондоне связали «Северный поток-2» и инцидент с самолетом Ryanair
Великобритания рассмотрит возможность введения ограничительных мер против российского трубопровода «Северный поток-2» из-за инцидента с лайнером Ryanai.
Как сообщил министр иностранных дел страны Доминик Рааб, «трудно поверить», что инцидент с рейсом Ryanair в Минске произошел «без молчаливого согласия Москвы».
Однако он отметил, что точной информации о причастности Москвы к произошедшему нет. При этом Лондон задумается над санкциями в отношении России, сказал Рааб, отметив, что ршение будет приниматься после консультаций с партнерами.
Как заявил депутат Европарламента Роберт Бедронь, к инциденту с самолетом Ryanair могут быть причастны россияне, отметив, однако, что эта информация не подтверждена, сообщает РБК.
23 мая самолет авиакомпании Ryanai совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако с самолёта был ссажен задержан журналист Роман Протасевич.