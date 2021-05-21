Российские дети «подсели» на антистресс-игрушки поп-ит и сквиш. Ожидается проверка

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В последнее время российские дети стали активно интересоваться антистресс-игрушками. Родительское сообщество всерьез начало беспокоиться по этому поводу и обратилось в Роспотребнадзор за помощью.

Особой популярностью среди детей пользуются такие игрушки как поп-ит, симпл-димпл и сквиш. Первые две представляют собой пластиковые или резиновые приспособления с полусферами для нажатия пальцем, издающие щелкающий звук. Сквиш – игрушка, принимающая прежнюю форму после сжатия, созданная из синтетических материалов.

«Данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами», – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты поручили научно-исследовательским институтам организовать проверку.

Ранее Роспотребнадзор пожаловался на поведение россиян.