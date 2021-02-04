Российские больницы оказались заражены вредоносным вирусом

Общество

Киберпреступники обратили внимание на компьютерную инфраструктуру российских медучреждений и начали её взламывать. Такая ситуация наблюдается впервые. Об этом на «Инфофоруме-2021» рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) РФ Николай Мурашов.

«Впервые отмечены случаи внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные, в информационную инфраструктуру медицинских учреждений», - цитирует эксперта «ТАСС».

Напомним, что НКЦКИ был создан по распоряжению главы ФСБ РФ. Задача структуры - координировать противодействие кибератакам на инфраструктурные объекты России.

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