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Джо Байден спросил Владимира Путина о хакерском взломе SolarWinds

Артем Денисов
27 января, 2021 00:04
2 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 00:04
2 мин
Байден
Flickr

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Белого дома Джо Байденом.

Российский лидер поздравил коллегу с началом работы на посту главы США. Лидеры обеих стран выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ, а также поговорили о возможном сотрудничестве в борьбе с эпидемией COVID-19 и об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу.

Российский и американский президенты вспомнили и про Украину - Байден заявил Путину о поддержке суверенитета этой страны.

По данным Белого дома, Байден также говорил с Путиным о хакерском взломе SolarWinds, «вмешательстве в выборы» и на другие темы, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, американская сторона заинтересована в продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3) - его планируется продлить на максимально возможный пятилетний срок. Ранее президент России Владимир Путин предлагал экс-президенту США Дональду Трампу продлить СНВ на год, но тот отказался.

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