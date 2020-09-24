Российские аптеки и частные центры оставили без самой популярной вакцины от гриппа

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Частные клиники и аптеки до конца октября не могут предоставить россиянам одну из самых популярных вакцин от гриппа - «Ультрикс». Дефицит связан с возросшими поставками в государственные учреждения для лечения в рамках ОМС.

С отсутствием вакцины столкнулись участники системы добровольного медицинского страхования. Привиться «Ультриксом» можно в ограниченных количествах - клиники получили только треть от заказанных объемов.

Вакцины нет в клиниках «Мать и дитя», сети «Будь здоров» и в других. Учреждения используют прививки «Совигрипп» и «Гриппол плюс».

В аптеках вакцины тоже почти нет. Это подтвердили в сетях «36,6», «Ригла» и «Магнит Аптека».

На рынке существует только две вакцины без усилителей иммунного ответа - «Ультрикс» и «Флю-М». Первую можно использовать как для взрослых, так и для детей, а применение «Флю-М» возможно только для старшего населения, объяснил РБК директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов.

При использовании «Ультрикса» пациенты, как правило, избегают заражения гриппом.

Ранее произведенное в России лекарство от коронавируса «Арепливир» заподозрили в копировании японского препарата. В компании «Промомед» заявили, что знали только химическую формулу, а оригинальную технологию производства таблетки разработали самостоятельно.