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Российская авиакомпания возобновила авиасообщение между Москвой и Минском
12 апреля, 2021 11:03
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Leonid Faerberg/Transport Photo Images
Российская авиакомпания Utair даст россиянам и белорусам возможность чаще встречаться. В расписании появились рейсы Москва – Минск. О возобновлении авиасообщения рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
«Utair много лет летает в Минск, это направление востребовано у пассажиров. Как только были разрешены полеты в Беларусь, мы получили все необходимые разрешения и возобновили рейсы», – заявил Семенов.
Известно, что вылететь из столицы РФ по направлению в Минск можно по средам в обеденное время – у 11:30, а вернутьсяобратно – в 12:30, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.
Ранее сообщалось о том, что на маршрут Москва-Минск встанут скоростные поезда «Ласточка».
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