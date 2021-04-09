Добраться до столиц за семь часов: «Ласточки» полетят из Москвы в Минск

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С 30 апреля на маршрут Москва-Минск встанут скоростные поезда «Ласточка». С запуском маршрута добраться до столиц можно будет за 7 часов.

Две пары поездов начнут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться в 06:20 и 13:20, а прибывать - в 16:00 и 22:55 соответственно.

У поездов планируется две остановки - в Вязьме и Смоленске, сообщает телеканал «360».

Уточняется, что по маршруту будут курсировать пятивагонные поезда в премиальной комплектации.

Ранее в Туве отложили строительство первой железной дороги. Владимир Путин дал старт проекту в 2011 году будучи премьер-министром.