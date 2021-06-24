России не удастся победить коронавирус из-за африканцев
Ни одна страна мира не сможет полностью защититься от коронавирусной инфекции, учитывая тот факт, что вакцина против заболевания добралась ещё не до каждого государства. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, данное обстоятельство приведёт к потере целого десятилетия развития.
Эксперт отметил, что вакцинироваться необходимо как можно скорее, поскольку новые штаммы COVID-19 оказываются агрессивнее предыдущих. Особенно остро необходимость срочного запуска прививания населения ощущается в странах Африки.
«Если Африканский континент не получит дополнительно 225 млн доз, почти 90% стран Африки не смогут осуществить задачу по вакцинированию к сентябрю 10% населения», — заявил Гутерриш.
Он также подчеркнул — чтобы вакцинировать 75% населения планеты для выработки коллективного иммунитета потребуется 11 миллиардов доз вакцин, передаёт БелТА.
Ранее в жителям РФ пообещали проблемы с защитой прав в случае отказа от вакцинации.