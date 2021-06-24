Не получившим вакцину от COVID обещали проблемы с защитой прав
Отстранение от работы непривившихся от коронавируса сотрудников является законной инициативой. Об этом рассказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Ранее в Оперативном штабе по Москве заявили, что отказывающихся получить вакцину работников организаций начнут увольнять. Пресс-секретарь президента РФ предложил недовольным просто поменять сферу деятельности.
«Данное решение основывается на постановлении санитарного врача, которые вводит определенные обязательные нормы для присутствия на работе сотрудников определенных категорий, отраслей. В случае, если они эти условия не выполняют, они от работы отстраняются», — разъяснил Шершуков нововведение, уточняя, что юристы подтверждают законность данного порядка.
Зампред посоветовал возмущающимся обратиться в суд, правда, добавил, что выиграть дело им не удастся, передаёт ТАСС.
Ранее в Москве потребовали привиться от коронавируса даже при высоком уровне антител.