России грозит режим полной самоизоляции вплоть до закрытия передвижения между городами

Pixabay

Издание URA.RU сообщает, что в течение двух недель может быть введен режим полной самоизоляции. Он коснется не только Москвы, но и всех регионов России. Об этом изданию рассказали источники в руководстве трех субъектов.

Согласно данным URA.RU от руководства Свердловской, Тюменской и Курганской областей, решение о повторном карантине может быть принято через две недели, если количество зараженных COVID продолжит расти.

«Закроют вообще все и всех. Может быть гораздо хуже, чем в марте. Планируется перекрыть даже движение между городами», - добавил чиновник из Курганской области.

При этом другие источники сообщают о возможном перекрытии движения между регионами, передает URA.RU.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса свои двери для граждан могут закрыть суды в Московской области.