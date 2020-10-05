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Суды в Московской области могут закрыть свои двери для граждан

Антон Мельников
5 октября, 2020 21:48
1 мин
у
Pixabay

В распоряжении редакции «Русской планеты» появилась рекомендация председателя Московского областного суда Алексея Харламова по ситуации с коронавирусом.

Согласно документу, суды могут приостановить личный приём граждан из-за роста заражения COVID-19.

Председатель отмечает, что угроза распространения коронавирусной инфекции сохраняется. Поэтому необходимо «усилить контроль» за соблюдением требований главного санитарного врача РФ.

«Принимая во внимание существенное увеличение выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), прошу приостановить личный прием граждан в городских (районных) судах, рекомендовав подавать документы через электронные интернет-приемные судов или посредством почтовой связи, а также ограничить доступ в здания (помещения) судов лиц, не являющихся участниками судебных процессов», - говорится в документе.

у
«Русская планета»
темы
Московская область
суды
коронавирус
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