Общество

У Россельхознадзора могут появиться новые обязанности. Комитет Госдумы по экологии хочет наделить ведомство правом проверять приюты для животных, сейчас этим вопросом занимаются территориальные органы власти.

«Мы предложили передать проверки в тех же самых приютах на уровень выше, в Россельхознадзор», – цитирует главу комитета Владимира Бурматова РИА Новости.

Ранее комитет предлагал штрафовать граждан, выбросивших на улицы домашних питомцев. Законопроект уже согласовали с Минюстом, в скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму.