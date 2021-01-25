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Общество
Россельхознадзор станет ответственным за судьбу животных в приютах
25 января, 2021 11:49
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правозащита38.рф
У Россельхознадзора могут появиться новые обязанности. Комитет Госдумы по экологии хочет наделить ведомство правом проверять приюты для животных, сейчас этим вопросом занимаются территориальные органы власти.
«Мы предложили передать проверки в тех же самых приютах на уровень выше, в Россельхознадзор», – цитирует главу комитета Владимира Бурматова РИА Новости.
Ранее комитет предлагал штрафовать граждан, выбросивших на улицы домашних питомцев. Законопроект уже согласовали с Минюстом, в скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму.
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