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Общество

Россельхознадзор станет ответственным за судьбу животных в приютах

Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 11:49
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 11:49
1 мин
правозащита38.рф
правозащита38.рф

У Россельхознадзора могут появиться новые обязанности. Комитет Госдумы по экологии хочет наделить ведомство правом проверять приюты для животных, сейчас этим вопросом занимаются территориальные органы власти.

«Мы предложили передать проверки в тех же самых приютах на уровень выше, в Россельхознадзор», – цитирует главу комитета Владимира Бурматова РИА Новости.

Ранее комитет предлагал штрафовать граждан, выбросивших на улицы домашних питомцев. Законопроект уже согласовали с Минюстом, в скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму.

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ТЕГИ
Госдума
Россельхознадзор
животные
законопроект
1 мин
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