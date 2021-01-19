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Крупнейшая политическая партия страны «Единая Россия» предлагает штрафовать граждан, выбросивших на улицу домашних питомцев. По словам председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, законопроект уже согласован с Минюстом, в скором времени он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

По мнению депутата, наложение административного наказания в виде штрафов на владельцев кошек и собак поможет тщательнее следить за численностью бездомных животных, а также позволит их регистрировать, в том числе речь идет о питомцах, проживающих в зооприютах, передает пресс-служба «ЕР».

Ранее сообщалось о том, что в России запретят изымать домашних животных за долги их хозяев.