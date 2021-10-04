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Роспотребнадзору пришлось объясняться за слова Поповой об остановке всех массовых мероприятий
4 октября, 2021 15:32
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Роспотребнадзор объяснил слова главы ведомства Анны Поповой. Ранее она объявила об остановке массовых мероприятий по всей стране.
По данным ведомства, заявление Поповой - напоминание об уже ранее введенных мерах. Новых решений не принималось.
Как пишет Telegram-канал «Подъем», главы регионов сами принимают решение о проведении мероприятий. Дополнительно ничего не вводилось.
«По массовым мероприятиям, они остановлены по всей стране...», - ранее сказала Попова. Она рассказала о подъеме заболеваемости на 39-й неделе на 14%. Попова оценила ситуацию с коронавирусом как крайне напряженную.
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