Роспотребнадзор вмешался и предложил «немножечко изменить формулировку» новых антиковидных требований
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением об ослаблении новых антиковидных требований, которые накануне объявили власти Краснодарского края. Напомним, губернатор региона Вениамин Кондратьев решил с 1 августа пускать на курорт только с прививкой от коронавируса.
Попова предлагает «немножечко изменить формулировку ограничительных мер». В частности, предложено размещать не только привитых, но и переболевших COVID-19, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Информация о перенесенном заболевании отражается на сайте госуслуг в личном кабинете. Попова считает: граждане, перенесшие заболевание, тоже должны попасть на курорты.
Накануне власти Краснодарского края объявили, что с 1 июля разрешено заселение отдыхающих при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или справки о вакцинации. С августа эти ограничения ужесточаются и нужен прививочный сертификат.