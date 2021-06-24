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С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых. И это не все «сюрпризы»
24 июня, 2021 13:42
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
С 1 августа курорты Краснодарского края не будут принимать непривитых туристов. Такое решение объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Это еще не все нововведения. Размещение туристов в гостиницах с 1 июля будет при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.
Кондратьев в своем Telegram-канале объяснил, что в регионе наблюдается рост числа заболевших. Он уточнил, что с июля детские лагеря, санатории, пансионаты, отели будут принимать с ПЦР-тестом или с прививкой от коронавируса.
С августа эта мера ужесточается. На курорты смогут попасть только привитые люди. Исключение сделано для тех, кто имеет медицинские противопоказания.
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