Роспотребнадзор влез в работу театров. Массовых сцен в спектаклях не будет

Общество

Volkovteatr.ru

Роспотребнадзор вместе с Министерством культуры разработал рекомендации по работе театров, осуществление деятельности которых возможно только при условии их соблюдения. В частности, исключаются спектакли с массовыми и хоровыми сценами.

Зрителей не допустят в театр или на концерт без маски. Площадки должны обеспечить возможность их приобретения на месте.

В кассах преимущественно должна применяться бесконтактная форма оплаты билетов. Продажа продуктов питания запрещена - можно приобрести только воду и напитки в промышленной упаковке.

Музыканты с духовыми инструментами на репетициях должны соблюдать дистанцию не менее 2 метров. Расстояние между играющими на струнных, ударных или клавишных должно быть не менее 1,5 метров, между дирижером и оркестром - не менее двух метров на репетиции и 1,5 метра на концерте.

Во время выступления расположение артистов останется традиционным, но перед духовыми инструментами установят защитные экраны. Исполнители на духовых инструментах не могут очищать их путем продувки, говорится в документе.

Ранее Роспотребнадзор обновил требования к работе ресторанов и кафе после пандемии.