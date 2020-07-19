Роспотребнадзор не оставляет кафе и рестораны в покое

Общество

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Роспотребнадзор обновил принятые 23 года назад правила оказания услуг в общепите. Соответствующее постановление кабмина уже имеется на официальном портале правовой информации.

Часть норм, принятых во взаимоотношениях клиентов и заведений, скорректированы с учетом технологического прогресса. В частности, клиент официально не имеет права на оформление заказа заранее «через интернет, по телефону и иные средства связи».

Другим ключевым пунктом является запрет на включение дополнительных услуг за плату в счет без ведома клиента. В частности, имеются в виду услуги, не относящиеся к цене продукта в меню, например: чаевые, комиссии, доплаты и т.д.

Стоит отметить, что включенные без ведома клиента чаевые можно и сейчас обжаловать в суде. В будущем же, заведение будет обязано вернуть клиенту деньги, если он, не зная, оплатит какие-либо дополнительные расходы, передает «Фонтанка».