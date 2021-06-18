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Роспотребнадзор собирается поставить всех россиян перед фактом
18 июня, 2021 15:26
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Стало известно о планах федерального Роспотребнадзора ввести обязательную вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции в ряде регионов России. В настоящее время с данным обязательством сталкиваются жители Тулы, Сахалина, Москвы, Московской области, Кемерова.
«И этим инструментом при необходимости мы будем вынуждены пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», — цитирует главу Роспотребнадзора Анну Попову ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск в городе «бесковидных» ресторанов.
Вопрос по теме:
Как вы относитесь к идее главы Роспотребнадзора Анны Поповой ввести обязательную вакцинацию граждан от коронавируса во всей России?
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