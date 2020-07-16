Роспотребнадзор отменил двухнедельную изоляцию для иностранных туристов

Общество

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С 15 июля решением Роспотребнадзора для всех граждан, прилетающих в Россию регулярными рейсами отменяется двухнедельная изоляция.

Для того, чтобы избежать ограничений, иностранцы должны предъявить результаты отрицательного теста на COVID-19, сданного в последние трое суток, либо пройти исследование в первые три 72 часа по прилету, говорится в постановлении.

Также туристам придется заполнить на борту анкету, которая будет предложена на русском и английском языках.

Вместе с тем, как стало известно накануне, все россияне, прибывшие вывозными рейсами из других стран и граждане других государств, прибывающие в РФ по работе, будут обязаны изолироваться на две недели.