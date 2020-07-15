На фоне возобновления туризма прибывших в Россию граждан обяжут изолироваться

Общество

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С 15 июня все россияне, прибывшие вывозными рейсами из других стран и граждане других государств, прибывающие в РФ по работе, будут обязаны изолироваться на две недели. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач России.

При этом москвичи и жители Подмосковья смогут изолироваться дома, а прибывшие в столицу и региональные аэропорты жители других регионов — только в обсерваторах.

Под постановдение о 14-дневной изоляции попадают все иностранцы и люди без гражданства. Помимо изоляции они должны соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и транспорте за исключением такси, пишет РИА «Новости».

По последним данным, за все время пандемии в России было зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19, жертвами заболевания стали 11 770 человек. Тем не менее, с сегодняшнего дня Россия возобновила авиасообщение с Турцией.