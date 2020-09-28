Рособрнадзор думает оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

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Рособрнадзор получил от участников ЕГЭ, родителей и учителей идеи по совершенствованию экзамена. Они, в частности, предложили сохранить ЕГЭ только для поступающих в вузы - ведомство рассмотрит эту инициативу.

Предложения принимались по электронной почте до 1 сентября. Сбор пожеланий проводится ежегодно после завершения основного этапа ЕГЭ.

«...Поступили рекомендации отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы», - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Рособрнадзора сказали РИА Новости, что рассмотрят эту идею.

Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2021 году. Так, на экзамене по обществознанию школьники будут отвечать на вопросы, касающиеся поправок в Конституцию.