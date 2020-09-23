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Изменения в ЕГЭ: школьники будут сдавать экзамен по химии на реальном оборудовании

Артем Денисов
23 сентября, 2020 01:42
2 мин
ЕГЭ
Tulasmi.ru

Стало известно об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).

Как сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, задания изменятся по нескольким предметам. Так, одиннадцатиклассники на экзамене по обществознанию будут отвечать на вопросы, касающиеся новых поправок к Конституции России, а в ОГЭ появятся задания на анализ визуальной информации, предполагающие развернутый ответ.

Девятиклассники будут сдавать экзамен по химии, проводя опыты на реальном оборудовании.

Кроме того, на ЕГЭ по информатике школьники будут решать задачи на компьютерах.

В ЕГЭ по истории появятся новые форматы для исторических сочинений, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, Минпросвещения России решило окончательно отказаться от введения третьего обязательного ЕГЭ с 2022 года - по иностранному языку. Сейчас школьники обязаны сдавать без права выбора экзамены по русскому языку и математике.

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