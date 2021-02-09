Рос-Ком-Стукач: власти создали специальное мобильное приложение для жалоб

Общество

В России появилось специальное мобильное приложение для направления «ускоренных» жалоб на запрещённый в интернете контент и мат. Разработку представил Роскомнадзор.

Согласно заявлению ведомства, приложение разработано для того, чтобы «повысить оперативность удаления из сети запрещенной информации». Кроме того, в нём можно будет отслеживать статус направленных материалов.

«Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов», - сообщил Роскомнадзор.

Также известно, что работа в приложении выполняется неанонимно, для направления жалобы необходимо зарегистрироваться в приложении через «Госуслуги», передаёт Telegram-канал «Подъём».

К запрещенному контенту в России относятся материалы с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида, и другая информация. С недавних пор в этот список добавился мат, причём в социальных сетях это возымело обратный эффект.