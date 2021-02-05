Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

После запрета мата в соцсетях россияне стали чаще ругаться

Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 15:46
1 мин
Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 15:46
1 мин
1
фото: Pixabay

Россияне стали чаще использовать ненормативную лексику в соцсетях после введения запрета на ее использование. Об этом свидетельствуют данные подсчетов «Медиалогии».

С начала февраля, после запрета использования мата в соцсетях в России, нецензурных выражений в постах пользователей стало больше.

Отмечается, что сама новость об обязанности соцсетей удалять мат спровоцировала активное использование ненормативной лексики. В Роскомнадзоре считают, что на практике реализовать закон удастся не раньше марта, пишет РБК.

С 1 февраля сайты, которые вошли в реестр Роскомнадзора, обязаны самостоятельно отслеживать публикации и удалять, если в них содержится запрещенный в России контент.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
общество
соцсети
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!