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Общество
После запрета мата в соцсетях россияне стали чаще ругаться
5 февраля, 2021 15:46
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фото: Pixabay
Россияне стали чаще использовать ненормативную лексику в соцсетях после введения запрета на ее использование. Об этом свидетельствуют данные подсчетов «Медиалогии».
С начала февраля, после запрета использования мата в соцсетях в России, нецензурных выражений в постах пользователей стало больше.
Отмечается, что сама новость об обязанности соцсетей удалять мат спровоцировала активное использование ненормативной лексики. В Роскомнадзоре считают, что на практике реализовать закон удастся не раньше марта, пишет РБК.
С 1 февраля сайты, которые вошли в реестр Роскомнадзора, обязаны самостоятельно отслеживать публикации и удалять, если в них содержится запрещенный в России контент.
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