После запрета мата в соцсетях россияне стали чаще ругаться

Общество

Россияне стали чаще использовать ненормативную лексику в соцсетях после введения запрета на ее использование. Об этом свидетельствуют данные подсчетов «Медиалогии».

С начала февраля, после запрета использования мата в соцсетях в России, нецензурных выражений в постах пользователей стало больше.

Отмечается, что сама новость об обязанности соцсетей удалять мат спровоцировала активное использование ненормативной лексики. В Роскомнадзоре считают, что на практике реализовать закон удастся не раньше марта, пишет РБК.

С 1 февраля сайты, которые вошли в реестр Роскомнадзора, обязаны самостоятельно отслеживать публикации и удалять, если в них содержится запрещенный в России контент.