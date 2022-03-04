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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Радио Свобода»*, «Медуза»* и «Русская служба Би-би-си»
4 марта, 2022 09:14
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Роскомнадзор продолжает бороться за достоверную информацию. На сей раз надзорное ведомство приняло решение ограничить доступ к сайтам «Радио Свобода»*, «Медуза»* и «Русская служба Би-би-си».
Известно, что блокировка связана с решением Генпрокуратуры РФ от 24 февраля. Как оказалось, вышеупомянутые СМИ были внесены в реестр ресурсов, «содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста», передает РИА Новости.
Напомним, ранее о временном прекращении работы заявил телеканал «Дождь»* после ограничения доступа к своим ресурсам. Кроме того, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объявил о закрытии радиостанции.
*признаны в РФ СМИ-иноагентами.
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