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Алексей Венидиктов закрывает «Эхо Москвы»
3 марта, 2022 11:34
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
На внеочередном заседании совета директоров радиостанции «Эхо Москвы» большинство участников встречи высказалось о ликвидации информационного проекта.
«Устранена будет как радиостанция, так и ее сайт», – сообщил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.
Днем ранее в прямом эфире вещания «Эха Москвы» на YouTube Венедиктов предположил, что собрание совета директоров может закончится расторжением контракта между ним и коллективом владельцев и акционеров канала.
В первый день весны Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к сайту радиостанции «Эхо Москвы». Правоохранители объяснили свое решение тем, что данное СМИ сознательно излагало ложные сведения о проведении спецоперации на Украине.
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